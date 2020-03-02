نجاح تنظيمي وأمني رائع وغير مسبوق لمهرجان دندرة للموسيقي والغناء بقنا

نجاح منقطع النظير حققة التنظيم الجيد والرائع والتنسيق الأمني المتميز الذي عزفة وقام بة رجال مديرية امن قنا بقيادة السيد اللواء شريف عبدالحميد والإدارة المركزية لأمن دار الأوبرا المصرية في تنظيم "مهرجان دندرة للموسيقي والغناء" الاول من نوعة والذي استضافة فعالياتة علي مدار يومين محافظة قنا كأكبر حدث فني وثقافي بارز خلال 2020 والذي يقام تحت الرعاية الكريمة للسيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور كل من السيد اللواء طيار أشرف غريب الداودي محافظ قنا والسيدة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والسيد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة والسيد مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسيد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والسيد الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والسيد أحمد صلاح رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة وكبار المسئولين بالدولة ومحافظة قنا والسادة نواب المحافظة.





وتشرف علي تنظم هذا الحفل والمهرجان الفني دار الاوبرا المصرية بالتنسيق مع محافظة قنا وأبهر المهرجان في فعالياتة جميع السادة الحضور من خلال الحفل الرائع حيث صعد على خشبة المسرح فريق «بلاك تيما» في الفقرة الأولى وتغنوا بعدد من أغانيهم من بينها «بكار، بدق باب، شبابيك، دريكسيوني، إيه يعني لما سبتيني، جوبا»، ثم بدأ الفاصل الثاني للحفل الذي أحياه المطرب والفنان الكبير مدحت صالح، وغنى أغنيته «زي ما هي حبها» والتي لاقت إعجاب كبير من السادة الحضور وظلوا يريددونها معه، وكذلك غنى «يا بنت القلب، بحلم على قدي، بحبك كل ما تطلع شمس، النور مكانه في القلوب، أنا ويايا بعيش زي المليونيرات، كوكب تاني، بنتي» كما أحيا الحفل الغنائي ومهرجان دندرة في يومة الثاني المطرب والفنان الكبير علي الحجار.





كما لاقي المهرجان صدي واسع المدي من جمهور ومثقفي أبناء قنا بتنظيم اول مهرجان للموسيقي والغناء لهم أمام ملوك الفراعنة وبين طيات آثار مصر العريقة ليشهد الماضي والحاضر علي تاريخ محافظة قنا المتميز.





وأشاد الحضور بالدور المتميز والتنسيق الجيد بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا بدعم أمني عالي من أجل التسويق الجيد لآثار مصر بالداخل والخارج وكذلك وضع شباب وأبناء قنا والصعيد علي خريطة الثقافة والسياحة المصرية من اجل دعم طبقات المجتمع المختلفة من خلال الثقافة والموسيقي وبالتالي بناء الثقافة الوجدانية للمواطن البسيط داخل المدينة والقرية.





حيث استمتع ما يقرب من عشرة الاف شاب ومواطن قنائي بالغناء والموسيقي والابداعات المصرية المختلفة خلال يومي الحفل.



