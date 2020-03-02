Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجاح تنظيمي وأمني رائع وغير مسبوق لمهرجان دندرة للموسيقي والغناء بقنا

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
نجاح منقطع النظير حققة التنظيم الجيد والرائع والتنسيق الأمني المتميز الذي عزفة وقام بة رجال مديرية امن قنا بقيادة السيد اللواء شريف عبدالحميد والإدارة المركزية لأمن دار الأوبرا المصرية في تنظيم "مهرجان دندرة للموسيقي والغناء" الاول من نوعة والذي استضافة فعالياتة علي مدار يومين محافظة قنا كأكبر حدث فني وثقافي بارز خلال 2020 والذي يقام تحت الرعاية الكريمة للسيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور كل من السيد اللواء طيار أشرف غريب الداودي محافظ قنا والسيدة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والسيد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة والسيد مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسيد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والسيد الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والسيد أحمد صلاح رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة وكبار المسئولين بالدولة ومحافظة قنا والسادة نواب المحافظة.

 وتشرف علي تنظم هذا الحفل والمهرجان الفني دار الاوبرا المصرية بالتنسيق مع محافظة قنا وأبهر المهرجان في فعالياتة جميع السادة الحضور من خلال الحفل الرائع حيث صعد على خشبة المسرح فريق «بلاك تيما» في الفقرة الأولى وتغنوا بعدد من أغانيهم من بينها «بكار، بدق باب، شبابيك، دريكسيوني، إيه يعني لما سبتيني، جوبا»، ثم بدأ الفاصل الثاني للحفل الذي أحياه المطرب والفنان الكبير مدحت صالح، وغنى أغنيته «زي ما هي حبها» والتي لاقت إعجاب كبير من السادة الحضور وظلوا يريددونها معه، وكذلك غنى «يا بنت القلب، بحلم على قدي، بحبك كل ما تطلع شمس، النور مكانه في القلوب، أنا ويايا بعيش زي المليونيرات، كوكب تاني، بنتي» كما أحيا الحفل الغنائي ومهرجان دندرة في يومة الثاني المطرب والفنان الكبير علي الحجار.

كما لاقي المهرجان صدي واسع المدي من جمهور ومثقفي أبناء قنا بتنظيم اول مهرجان للموسيقي والغناء لهم أمام ملوك الفراعنة وبين طيات آثار مصر العريقة ليشهد الماضي والحاضر علي تاريخ محافظة قنا المتميز.

وأشاد الحضور بالدور المتميز والتنسيق الجيد بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا بدعم أمني عالي من أجل التسويق الجيد لآثار مصر بالداخل والخارج وكذلك وضع شباب وأبناء قنا والصعيد علي خريطة الثقافة والسياحة المصرية من اجل دعم طبقات المجتمع المختلفة من خلال الثقافة والموسيقي وبالتالي بناء الثقافة الوجدانية للمواطن البسيط داخل المدينة والقرية.

 حيث استمتع ما يقرب من عشرة الاف شاب ومواطن قنائي بالغناء والموسيقي والابداعات المصرية المختلفة خلال يومي الحفل.

وكانت الاعداد الضخمة التى تابعت مهرجان معبد دندرة علي مدار يومين ضمت مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية واثبتت بوضوح ارتفاع وعى وثقافة ابناء قنا وقدرتهم على مواجهة التطرف والافكار الهدامة وان الجمهور القنائي حصل بجدارة على لقب نجم الحفلة علي مدار يومين.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 18 ساعة

قرار صارم من البدري خوفاً من فتنة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات متبادلة.. كلاسيكو حرب بيكيه وراموس يشتعل

منذ أقل من ساعة

سلاح الزمالك لإنهاء أكبر أزماته المالية

منذ ساعة و نصف

وقفة احتجاجية للموظفين ضد رئيس الزمالك (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عــاجل.. الحكم بإعدام "عشماوي" و36 آخرين في قضية أنصار بيت المقدس

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

منذ ساعة و 19 دقيقة

هجوم عنيف على محمد صلاح

منذ ساعتين و 22 دقيقة

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

انفراجة مالية في الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

01:13 م

أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

12:22 م

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

09:15 ص

تصريحات متبادلة.. كلاسيكو حرب بيكيه وراموس يشتعل

12:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status