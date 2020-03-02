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رغم منع رحلات العمرة.. أمير كرارة في الحرم المكي

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:52 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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 نشر الفنان ماجد المصري عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" مقطع فيديو يظهر فيه النجم أمير كرارة وهو في الحرم المكي أثناء أدائه مناسك العمرة، وتظهر خلفه الكعبة المشرفة، وهو يقوم بالدعاء له، وعلق على الفيديو قائلًا: "حبيبي يا باشا مصر ربنا ما يحرمني منك يا أبو الرجولة والجدعنة".

وأثار هذا الفيديو جدل متابعيه الذينن تسائلوا عن كيفية سفر أمير كرارة إل السعودية، في حين أنه تم منع منح تأشيرات العمرة خوفا من فيروس كورونا.

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