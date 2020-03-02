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كوريا الجنوبية تبلغ عن 476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:34 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أبلغت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن 476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل بذلك عدد الحالات إلى 4212 إصابة، حيث سعت حكومة سول إلى إجراء تحقيق في جريمة قتل في كنيسة مثيرة للجدل في مركز تفشي الفيروس في البلاد.

وجاءت الحالات الجديدة بعد أكبر قفزة يومية تشهدها البلاد يوم السبت حيث بلغت 813 إصابة مؤكدة. كان هناك 586 حالة أخرى يوم الأحد، مما أدى إلى توسيع نطاق تفشي الفيروس خارج الصين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

ارتفع عدد الوفيات إلى 22، ارتفاعًا من 20، وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ومن الحالات الجديدة، هناك 377 حالة من مدينة دايجو جنوب شرق البلاد، موطن لفرع من كنيسة يسوع تشينتشونجي، والتي تم تتبع معظم حالات كوريا الجنوبية فيها. وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض الوقاية منها، إن 68 شخصًا كانوا من مقاطعة نورث جيونج سانج القريبة.

وقالت الوكالة، إن بعض أعضاء الكنيسة في يناير زاروا مدينة ووهان بوسط الصين،
حيث ظهر المرض في أواخر العام الماضي، على الرغم من أنه كان يجري التحقيق لمعرفة ما إذا كان ذلك قد لعب دورًا في تفشي المرض.

وقال نائب وزير الصحة، كيم جانج ليب في مؤتمر صحفي: "سنتخذ جميع التدابير اللازمة، إذا كان هناك ما يشير إلى أن الكنيسة لم تتعاون معنا عن قصد أو لأسباب أخرى. لكن حتى ذلك الحين، من المفيد إلى حد كبير جذب تعاون الكنيسة الطوعي باستخدام المعلومات التي قدمتها".

طلبت سول من النيابة العامة النظر في التحقيق في جريمة قتل مؤسس الكنيسة ورئيسها، لي مان هي، قائلة، إن الكنيسة مسؤولة عن رفضها التعاون مع الجهود المبذولة لوقف المرض.

وأصدرت الكنيسة بيانًا في وقت متأخر من يوم الأحد، كررت فيها دعواتها لوضع حد "للوصم والكراهية والتشهير" ضد أتباعها، قائلة إنها تتعاون مع الحكومة.
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