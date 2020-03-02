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تعليم الرياض: إنهاء العمل بالدوام الشتوي في جميع المدارس

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:55 ص
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أمرت إدارة التعليم بمنطقة الرياض من خلال تعميمًا لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بمدينة الرياض والمحافظات التابعة لها، بإنهاء العمل بتعميم الدوام الشتوي.

وذكر التعميم أن بداية الدوام الصيفي للعام الدراسي 1441هـ لجميع مدارس البنين والبنات ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13-7-1441هـ.

ويبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة صباحًا، وبداية الحصة الأولى الساعة السابعة صباحًا.

وزارة التعليم:

هي وزارة سعودية مسؤولة عن التعليم العام والتعليم العالي، تأسست عام 1373هـ تحت مسمى وزارة المعارف، ثم وزارة التربية والتعليم في عام 1423هـ، ثم دمجت وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم لتصبح وزارة التعليم وذلك في عام 1436هـ. يتولى وزارتها حمد بن محمد آل الشيخ.

وكانت وزارة التعليم العالي قبل دمجها هي المسؤولة عن سياسة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية حتى تاريخ 29 يناير 2015 وكانت هي الجهة المشرفة على الجامعات السعودية، تأسست الوزارة سنة 1395هـ رغم وجودها من قبل كمؤسسة حكومية تهتم بالتعليم العالي وكان آخر وزير لها قبل دمجها الدكتور خالد عبدالله السبتي.

الأهداف الاستراتيجية
تحقيق أهداف النظام التعليمي، وتحقيق أكبر اقتصاد في المدخلات.
تلبية متطلبات سوق العمل وموائمة ذلك مع مخرجات نواتج التعليم والتدريب.
تطوير مهارات وقيم الطلبة.
رفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم.
تطوير المناهج، ومواكبة تطور العلوم الحديثة.
تحسين بيئة العمل لتحفيز الإبداع والمهارات.
استقطاب الكوادر البشرية والعمل على إعدادهم وتدريبهم لرفع جودة التعليم والتدريب.
تقديم تعليم جيد ومنصف لجميع افراد المجتمع مهما كانت احتياجاتهم ومتطلباتهم التعليمية.
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الكلمات المفتاحية

المدارس الدوام الشتوي التعليم

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