Advertisements
Advertisements
Advertisements

Mansory تكشف عن نسخة جديدة معدلة من مرسيدس - AMG G63 ( صور )

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:34 ص
Advertisements
مرسيدس - AMG G63 المعدلة
مرسيدس - AMG G63 المعدلة
Advertisements
على الرغم من إلغاء معرض جنيف للسيارات بسبب فيروس كورونا جديد، إلا أن مصنع التعديل الألماني Mansory لا يزال يجلب أعمالًا جديدة كما هو مقرر لإنشاء نسخة معدلة جديدة من Mercedes-AMG G63.

تم استبدال السيارة بأكملها بمجموعة 4 × 4 مخصصة، بما في ذلك مصدات أمامية وخلفية مُعاد تصميمها، وتنانير جانبية من ألياف الكربون، وواجهات، وأغطية، ومواد أخرى، كما تم حقن الكثير من مواد ألياف الكربون في السقف والأبواب الأمامية، مع لمسة من الزخرفة الحمراء على مرآة الرؤية الخلفية وجنوط مقاس 24 بوصة ذات إشارة Y، فهي أيضًا جزء من الواجهة الخارجية.

ويقوم جزء الطاقة بترقية المحرك ونظام العادم، ويتراوح الناتج من 577 حصانًا إلى حوالي 710 حصان، على الرغم من عدم الإعلان عن بيانات مفصلة، إلا أنه من المتوقع أن النطاق التطوري سيجعل عشاق السيارات مندهشين. 

وتشير التقارير إلى أن سيارة مرسيدس AMG G63 المعدلة هذه بسعر 329،090 يورو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

معرض جنيف للسيارات مرسيدس - AMG G63 فيروس كورونا سيارات معدلة Mansory

أخبار تهمك

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد.. وتفاصيل جديدة بشأن الطقس

منذ ساعة و 11 دقيقة

سويسرا تكشف عن "فضيحة تجسس" تهز العالم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

انتهت.. ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بثنائية في شباك برشلونة

منذ يوم

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 17 ساعة

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جمهوري.. تعيين 4 أعضاء جدد بهيئة كبار علماء الأزهر

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صارم من البدري خوفاً من فتنة كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 14 ساعة

مكاسب ريال مدريد بعد الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 6 ساعات

هجوم عنيف على محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عــاجل.. تأييد إعدام "عشماوي" و36 آخرين بقضية أنصار بيت المقدس

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تغيرات تطرأ على مرسيدس "G 63".. مخصصة للمناطق الوعرة

تغيرات تطرأ على مرسيدس "G 63".. مخصصة للمناطق الوعرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

عــاجل.. تأييد إعدام "عشماوي" و36 آخرين بقضية أنصار بيت المقدس

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

09:15 ص

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

04:39 ص

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

08:51 ص

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

09:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status