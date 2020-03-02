Mansory تكشف عن نسخة جديدة معدلة من مرسيدس - AMG G63 ( صور )

على الرغم من إلغاء معرض جنيف للسيارات بسبب فيروس كورونا جديد، إلا أن مصنع التعديل الألماني Mansory لا يزال يجلب أعمالًا جديدة كما هو مقرر لإنشاء نسخة معدلة جديدة من Mercedes-AMG G63.





تم استبدال السيارة بأكملها بمجموعة 4 × 4 مخصصة، بما في ذلك مصدات أمامية وخلفية مُعاد تصميمها، وتنانير جانبية من ألياف الكربون، وواجهات، وأغطية، ومواد أخرى، كما تم حقن الكثير من مواد ألياف الكربون في السقف والأبواب الأمامية، مع لمسة من الزخرفة الحمراء على مرآة الرؤية الخلفية وجنوط مقاس 24 بوصة ذات إشارة Y، فهي أيضًا جزء من الواجهة الخارجية.





ويقوم جزء الطاقة بترقية المحرك ونظام العادم، ويتراوح الناتج من 577 حصانًا إلى حوالي 710 حصان، على الرغم من عدم الإعلان عن بيانات مفصلة، إلا أنه من المتوقع أن النطاق التطوري سيجعل عشاق السيارات مندهشين.





وتشير التقارير إلى أن سيارة مرسيدس AMG G63 المعدلة هذه بسعر 329،090 يورو.