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بـ 10 جنيه العلبة .."الشرقية للدخان " تطرح نوع جديد من السجاير وترفع سعر 8 أنواع من المعسل

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:44 ص
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الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
نيفين سمير
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 أعلنت شركة الشرقية للدخان أنها ستقوم بطرح صنف جديد بالسوق المصري وهو كليوبترا بوكس به وسوف يصل سعره الي  10 جنيهات للعلبة  كالأتي : 
سعر سجائر الشرقية للدخان
سعر سجائر الشرقية للدخان

سعر سجائر الشرقية للدخان 

كما أعلنت شركة  الشرقية للدخان اليوم عن زيادة أسعار8  أصناف من المعسلات والدخان الشعر من منتجات الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن  الزيادة جاءت طبقاً  لقانون رقم 13 لسنة 2020 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 24 فبراير الماضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016، وطبقا لقرار وزير المالية رقم 111 لسنة 2020 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 25 فبراير الماضي وجاءت الأسعار الجديدة كالاتي : .

الأسعار الجديدة لسجائر الشرقية للدخان 

سعر سجائر الشرقية للدخان
سعر سجائر الشرقية للدخان
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