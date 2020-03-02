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وزير المالية: إطلاق مسابقة بحثية لرفع كفاءة التحصيل الضريبي

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:46 ص
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بوابة الفجر
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أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، مسابقة بحثية بعنوان: فكرتك مصلحتك في مجالات رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والقضاء على حالات التهرب، وزيادة الالتزام الطوعي بسداد حق الدولة، بحيث يشمل البحث أفكارًا إبداعية جديدة تتوافق مع استراتيجية الوزارة، ورؤية «مصر ٢٠٣٠»، وبيان جدواها وآليات تنفيذها بجدول زمني مُحدد والنتائج المتوقعة، ويتم تقديم الأبحاث فى موعد أقصاه منتصف أبريل المقبل. 


ذكر بيان لوزارة المالية، أن هذه المسابقة البحثية تأتي ضمن الجهود المبذولة لتشجيع العاملين على البحث العلمي، وتطوير مستوى الأداء بمختلف القطاعات خاصة المصالح الإيرادية، على النحو الذي يضمن تعزيز الحوكمة المالية والإدارية وتحصيل حق الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة.


أضاف البيان، أن هذه المسابقة البحثية تستهدف تطبيق أفضل المبادرات الفعَّالة التي تُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإيجاد آليات مُبتكرة لضمان تحصيل كل حقوق الخزانة العامة للدولة، والقضاء على أي محاولات للتهرب الضريبي.


أشار البيان إلى أن الأبحاث المشاركة في المسابقة البحثية، سوف تخضع للتدقيق من خلال لجنة التقييم طبقًا لمعايير موضوعية تتسم بالشفافية الكاملة وتضمن ترشيح أفضل الأفكار الإبداعية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع وفق منهج علمي، ويشترط لنيل الجوائز المالية المقررة أن يحصل الفائز الأول على ٩٥٪ فأكثر من الدرجة النهائية للتقييم، والثاني لا يقل عن٩٠٪ والثالث لا يقل عن ٨٥٪، موضحًا أنه سيتم تكليف الباحثين المتميزين الفائزين فى المسابقة بمهام قيادية لتنفيذ مقترحاتهم الفائزة بالمسابقة البحثية.
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