فضيحة مدوية بشأن مصابي فيروس كورونا في إيران

كشف نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني محمد حسين قرباني، فضيحة مدوية بشأن مصابي فيروس كورونا في البلاد.

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، قال محمد حسين قرباني، إن "41% من مرضى کورونا أصيبوا بالعدوى خلال مراجعة المراكز الطبية".

وأعلنت السلطات الإيرانية، تعطيل المدارس حتى نهاية هذا الأسبوع، مشددة على عدم إقامة المراسم التي تشهد تجمعات.

وتعرضت الحكومة الإيرانية، لانتقادات بسبب سوء إدارة الأزمة الصحية، والتستر على الأعداد الحقيقية للإصابات، لاسيما في بداية انتشار الفيروس المستجد.