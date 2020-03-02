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وقفة احتجاجية للموظفين ضد رئيس الزمالك

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:48 ص
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نادي الزمالك
نادي الزمالك
الفجر الرياضي
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قام موظفين نادي الزمالك صباح اليوم الاثنين بعمل وقفة احتجاجية ضد رئيس النادي مرتضى منصور.

وجاءت تلك الوقفة الاحتجاجية بعد عدم صرف مستحقات العاملين بنادي الزمالك منذ أكثر من شهرين ليقوم الموظفين بالهتاف لأخذ حقوقهم المالية.

يذكر أن تمرد بالأمس أيضاً لاعبي الزمالك بعدم القيام بالتمرين اليومي للفريق وصرح رئيس النادي بحل تلك الأزمة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
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