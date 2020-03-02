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"ذا إنفيزابل مان" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:39 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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تصدَّر فيلم الرعب والغموض "ذا إنفيزابل مان" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته إليزابيث موس وألديس هودج وهارييت داير، إيرادات بلغت 29 مليون دولار.

وتراجع للمركز الثاني فيلم الحركة والمغامرة "سونيك ذا هيدجهوج"، والذي يشارك في بطولته بين شوارتز في دور سونيك وجيم كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير، محققاً إيرادات بلغت 16 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرة والدراما ذا كول أوف وايلد، والذي يشارك في بطولته هاريسون فورد وكارين جيلان وكارا جي وبرادلي ويتفورد، محققاً إيرادات بلغت 13.2 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم الأنيميشن والحركة بوكو نو هيرو أكاديميا: هيروزو رايجينجو أو ماي هيرو أكاديمي: هيروز رايزينج، والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته فيليسيا أنجيل وكريستوفر بيفنز وجوني يونج بوش، محققاً إيرادات بلغت 5.1 مليون دولار.

واحتل المركز الخامس فيلم الحركة والكوميديا "باد بويز فور لايف"، والذي يشارك في بطولته ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز، محققاً إيرادات بلغت 4.3 مليون دولار.

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