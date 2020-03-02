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موقف علي معلول من المشاركة ضد صن داونز

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:47 ص
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علي معلول
علي معلول
علي نبوي
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حدد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامجا خاصا لتجهيز علي معلول، لاعب الفريق، لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في بريتوريا.

واشتكى معلول من آلام في العضلة الأمامية، بعد انتهاء مباراة الذهاب أمس الأول أمام فريق صن داونز.

ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي مصغر من خلال التدريبات المنفردة، للتخلص بشكل نهائي من الألم ،على أن يكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في المران الجماعي خلال ٤٨ ساعة؛ استعدادا لمباراة العودة أمام صن داونز يوم السبت المقبل.
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الكلمات المفتاحية

علي معلول صن داونز الاهلي اخبار الاهلي

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