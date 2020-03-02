تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع فايلر



وتشمل جلسة عبد الحفيظ مع فايلر التأكيد على موعد تدريبات الفريق، وموعد التحرك، وكافة الأمور الخاصة بالجانب الإداري؛ لتوفير كافة سبل الراحة والاطمئنان للجهاز الفني.



ووصل سمير عدلي قبل بعثة الأهلي بـ24 ساعة؛ للاطمئنان على الترتيبات التي تمت بالتنسيق مع السفارة المصرية في جنوب إفريقيا.



وكان فايلر، قد أكد على أن موعد السفر مبكرا إلى جنوب إفريقيا جاء بالتشاور والتنسيق بين الجهاز الفني والإداري، وذلك للتعود على الأجواء المناخية ونقص الأوكسجين، وتلافي أي عقبات واجهها الفريق من قبل.

يعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع المدير الفني للفريق رينيه فايلر، المدير الفني للفريق لإطلاعه على التقرير الشامل الذي أعده سمير عدلي، المدير الإداري عن ملعب التدريب، وكافة الأمور التي سبق أن تم الترتيب لها قبل وصول بعثة الفريق صباح اليوم إلى جنوب إفريقيا.