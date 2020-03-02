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وكيله .. بوفون لم يحسم قراره بالتجديد أو الإعتزال

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:38 ص
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بوفون
بوفون
عبد القادر عرابي
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كشف سيلفانو مارتينا، وكيل أعمال الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون حارس فريق يوفنتوس الإيطالي، أن موكله لم يحسم قراره بعد، بالتوقيع على عقد جديد مع الفريق، أو الإعتزال.

وقال مارتينا لشبكة توتو ميركاتو: "لم نتوصل لحل لهذا الأمر بعد حتى الآن".

وتابع: "بوفون بحاجة جيدة الآن، لكنه سيحسم أمره قريباً، لم نتحدث بعد".

وعن وضعية يوفنتوس الحالية أضاف: "لا يستطيع أي فريق تقديم نفس الآداء والمستوى لعدة سنوات متواصلة، من الصعب أن يفوز يوفنتوس بالدوري تسع سنوات متتالية".

وأتم: "لاتسيو يقدم كرة جيدة، وما يساعدهم أنهم لا يشاركون في أي بطولات أخرى".

وأتم بوفون عامه الثاني والأربعين هذا العام، مما يفتح الباب حول إمكانية إنهاء مسيرته مع يوفنتوس، والتي قاربت على الـ20 عاماً.
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