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وصول 629 سائحًا لميناء الإسكندرية.. والهيئة تدفع بفريق الحجر الصحي

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:39 ص
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بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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استقبل الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، يرافقه اللواء عزت عبدالقادر مدير الإدارة العامة لشرطة الميناء والمختصين، صباح اليوم الاثنين، السفينة السياحية المالطية celestyel crystal قادمة من اليونان وعلى متنها 629 سائحا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى الطاقم المكون من 400 فرد. 

وقال رئيس هيئة الميناء في بيان له: إنه قبل وصول السفينة تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، لاستقبال السفينة واتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع دخول فيروس "كورونا" إلى البلاد، حيث تم الدفع  بفريق من إدارة الحجر الصحي قام بفحص السياح وطاقم الخدمة على متن السفينة بمنطقة المخطاف الخارجي قبل وصولها لمحطة الركاب السياحية، حيث تم إختبار جميع السياح بجهاز قياس الحرارة عن بعد، وتم التأكد من عدم وجود أي حالات مشتبهة، وبدأ التفويج بعد تصريح الحجر الصحي.

وأضاف: أن السفينة سوف تقوم بعدد 5 رحلات منتظمة في الفترة من  2 إلى 30 مارس الجاري، وما تم اتخاذه من إجراءات سوف يتم كل مرة بدقة وسرعة بحيث لا يؤثر علي سرعة تفويج السائحين بيسر وأمان.

من جانبه، قال رضا الغندور المتحدث باسم الميناء، إن الربان طارق شاهين وجه خلال الفترة الماضية بتوعية كافة العاملين بالميناء بخطورة المرض وطرق انتقال العدوى، وكيفية إتباع إجراءات الوقاية، والتعامل مع أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض وطرق العلاج.
وصول 629 سائحًا لميناء الإسكندرية.. والهيئة تدفع بفريق الحجر الصحي
وصول 629 سائحًا لميناء الإسكندرية.. والهيئة تدفع بفريق الحجر الصحي
وصول 629 سائحًا لميناء الإسكندرية.. والهيئة تدفع بفريق الحجر الصحي
وصول 629 سائحًا لميناء الإسكندرية.. والهيئة تدفع بفريق الحجر الصحي
وصول 629 سائحًا لميناء الإسكندرية.. والهيئة تدفع بفريق الحجر الصحي
وصول 629 سائحًا لميناء الإسكندرية.. والهيئة تدفع بفريق الحجر الصحي
وصول 629 سائحًا لميناء الإسكندرية.. والهيئة تدفع بفريق الحجر الصحي
وصول 629 سائحًا لميناء الإسكندرية.. والهيئة تدفع بفريق الحجر الصحي
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