أمين الفتوى يوضح حكم صلاة المرأة في جماعة مع الأطفال دون سن التكليف

أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية حكم صلاة المرأة في جماعة مع أطفال دون سن التكليف، قائلا " يجوز أن تصلي معهم جماعة طالما ان الأطفال يستطيعون إقامة الصلاة ويؤدون الوضوء بطريقة صحيحة".

وكشف في بث لدار الافتاء عبر صفحتها على "فيسبوك" أن الأطفال إذا استطاعوا القيام بالوضوء وإقامة الصلاة بأركانها وشروطها فلا مانع من ذلك.



