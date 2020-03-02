من المحكمة لـ"المشنقة".. مسيرة الحكم بإعدام عشماوي في "أنصار بيت المقدس"

أصدرت دائرة الارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، حكمًا بمعاقبة 37 متهما بالإعدام شنقا، من بينهم الإرهابي هشام عشماوي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس".





وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" محطات محاكمة هشام عشماوي بالقضية:





أخذت القضية موقعها بين غرف محكمة استئناف القاهرة في الخامس من مارس 2015 عقب القبض على المتهم الأول "عشماوي".





كان لدائرة رقم 28 بمحكمة جنايات القاهرة دور كبير في سير قضية "أنصار بيت المقدس"، والتي ترأسها المستشار حسن فريد، في أولي جلساتها واجهت النيابة العامة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وتم عرض الأحراز والاستماع لشهادة الشهود، بالإضافة إلى أوراق القضية.





وفي 18 من أبريل 2015، كانت جلسة فض الأحراز، والتي شملت عدة أشياء: ملابس عسكرية، أسلحة نارية، ذخيرة، مظروف بداخله 10 فوارغ طلقات توقعت النيابة العامة أن تلك الطلقات استخدمت فى عملية اغتيال المقدم محمد مبروك الذي كان مسئولا عن ملف الإخوان المسلمين في جهاز الأمن الوطني.





وكانت أطول مهام المحكمة هي الاستماع إلى شهادة الشهود التي أخذت عامين كاملين تقريبا، إذ بلغ عدد شهود الإثبات 834 مواطن، على رأسهم اللواء محمد ابراهيم والضابط محمد عبدالرحمن الذي أجرى التحريات حول تنظيم أنصار بيت المقدس.





وألقت النيابة العامة مرافعتها التاريخية في القضية بجلسة 4 مايو 2019 لتوضح القضايا والتهم التي تواجه المتهمين، طرحت النيابة دور المتهمين وأهميتها في النظام، موجه لعشماوي تهمة تدريب عناصر إرهابية عسكريا.





وفي 2 سبتمبر 2019 حجزت الدعوي للحكم مع استمرار حبس المتهمين، إلا أن محامي الدفاع الخاص بالمتهمين استخدم حقه في تقديم طلب استكمال المرافعة





وفي 2 أكتوبر اتخذت المحكمة قرارها بحجز الدعوى للحكم.



