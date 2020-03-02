Advertisements
Advertisements
Advertisements

من المحكمة لـ"المشنقة".. مسيرة الحكم بإعدام عشماوي في "أنصار بيت المقدس"

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:33 ص
Advertisements
عشماوي
عشماوي
مـروة هيـكل
Advertisements
أصدرت دائرة الارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، حكمًا بمعاقبة 37 متهما بالإعدام شنقا، من بينهم الإرهابي هشام عشماوي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس". 

وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" محطات محاكمة هشام عشماوي بالقضية: 

أخذت القضية موقعها بين غرف محكمة استئناف القاهرة في الخامس من مارس 2015 عقب القبض على المتهم الأول "عشماوي". 

كان لدائرة رقم 28 بمحكمة جنايات القاهرة دور كبير في سير قضية "أنصار بيت المقدس"، والتي ترأسها المستشار حسن فريد، في أولي جلساتها واجهت النيابة العامة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وتم عرض الأحراز والاستماع لشهادة الشهود، بالإضافة إلى أوراق القضية. 

وفي 18 من أبريل 2015، كانت جلسة فض الأحراز، والتي شملت عدة أشياء: ملابس عسكرية، أسلحة نارية، ذخيرة، مظروف بداخله 10 فوارغ طلقات توقعت النيابة العامة أن تلك الطلقات استخدمت فى عملية اغتيال المقدم محمد مبروك الذي كان مسئولا عن ملف الإخوان المسلمين في جهاز الأمن الوطني. 

وكانت أطول مهام المحكمة هي الاستماع إلى شهادة الشهود التي أخذت عامين كاملين تقريبا، إذ بلغ عدد شهود الإثبات 834 مواطن، على رأسهم اللواء محمد ابراهيم والضابط محمد عبدالرحمن الذي أجرى التحريات حول تنظيم أنصار بيت المقدس. 

وألقت النيابة العامة مرافعتها التاريخية في القضية بجلسة 4 مايو 2019 لتوضح القضايا والتهم التي تواجه المتهمين، طرحت النيابة دور المتهمين وأهميتها في النظام، موجه لعشماوي تهمة تدريب عناصر إرهابية عسكريا. 

وفي 2 سبتمبر 2019 حجزت الدعوي للحكم مع استمرار حبس المتهمين، إلا أن محامي الدفاع الخاص بالمتهمين استخدم حقه في تقديم طلب استكمال المرافعة 

وفي 2 أكتوبر اتخذت المحكمة قرارها بحجز الدعوى للحكم. 

وفي 1 فبراير قررت المحكمة احالة الارهابي هشام عشماوي و36 آخرين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا، وحددت جلسة 2 مارس للنطق بالحكم في القضية برمتها وعلي باقي المتهمين الذي بلغ عددهم 207 متهمًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هشام عشماوي عشماوي الفجر إعدام عشماوي

أخبار تهمك

قرار جمهوري.. تعيين 4 أعضاء جدد بهيئة كبار علماء الأزهر

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ ساعتين و 53 دقيقة

انتهت.. ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بثنائية في شباك برشلونة

منذ يوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. وتفاصيل جديدة بشأن الطقس

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. أول أزمة تواجه الأهلي في جنوب إفريقيا

منذ ثلث ساعة

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 17 ساعة

سويسرا تكشف عن "فضيحة تجسس" تهز العالم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قرار صارم من البدري خوفاً من فتنة كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عــاجل.. تأييد إعدام "عشماوي" و36 آخرين بقضية أنصار بيت المقدس

منذ ثلث ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 14 ساعة

هجوم عنيف على محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 17 ساعة

مكاسب ريال مدريد بعد الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مد أجل النطق بالحكم على 208 متهمين بـ"أنصار بيت المقدس" لأول ديسمبر

اليوم .. النطق بالحكم على هشام عشماوي و 207 متهماً بـ " تتظيم أنصار بيت المقدس"

عاجل من المحكمة بشأن الإرهابي هشام عشماوي بـ"أنصار بيت المقدس"

عاجل.. إدراج جماعة أنصار بيت المقدس على قوائم الإرهاب

اليوم.. النطق بالحكم على "عشماوي" في قضية تنظيم "بيت المقدس"

بعد إحالته للمفتي .. محطات في محاكمة الإرهابي هشام عشماوي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

عــاجل.. تأييد إعدام "عشماوي" و36 آخرين بقضية أنصار بيت المقدس

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

09:15 ص

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

04:39 ص

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

08:51 ص

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

09:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status