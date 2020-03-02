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خبير: الخسائر الاقتصادية بسبب كورونا تصل لـ75 مليار دولار

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:32 ص
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العمدة
العمدة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي: إن الصين سوق كبير، وتمثل 16% من سكان العالم، ومنتج كبير للسلع الاستهلاكية، ومن ثم فظهور أي أزمة في الصين بسبب فيروس أو غيره سيؤثر على العالم كله.

وأشار "العمدة"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إلى أن عددا كبيرا من مصانع العالم، ستتعطل في حال استمرار أزمة فيروس كورونا في الصين، حيث يمثل الاقتصاد الصيني 17% من الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن الخسائر الاقتصادية العالمية، بسبب كورونا، ستتراوح ما بين 25 إلى 75 مليار دولار بنهاية 2020.
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الكلمات المفتاحية

كورونا في الصين كورونا فيروس اقتصاد الصيني

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