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وفاة عضو تشخيص مصلحة النظام الإيراني بفيروس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:30 ص
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عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام
عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام
وكالات
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أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، وفاة محمد مير محمدي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، إثر تدهور وضعه الصحي جراء فيروس كورونا.

 

وقالت الوكالة الإيرانية، إن المسؤول توفى في مستشفى "مسيح دانشوَري" بطهران، بعد أن رقد لأيام فيه للعلاج من الفيروس الذي انتقل إليه، بعد إصابة والدته به، مشيرة إلى أن والدته أيضاً، وهي شقيقة المرجع الشيعي شبيري زنجاني توفيت قبل أيام.

 

ويذكر أن المجلس يقدم المشورة للمرشد الإيراني علي خامنئي، كما يقوم بتسوية النزاعات بين المرشد والبرلمان.

 

وقد أفادت وسائل إعلام رسمية، يوم السبت الماضي، بوفاة النائب محمد علي رمضاني، بعد إصابته بالمرض.

 

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الكلمات المفتاحية

وفاة محمد مير محمدي فيروس كورونا عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام ايران

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