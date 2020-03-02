محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن لافتتاح عدد من المنشآت

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صباح اليوم الاثنين، الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، في مستهل زيارتها للمحافظة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش، نائبي المحافظ، اللواء هشام شادي، السكرتير العام، وإحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن ببني سويف.



