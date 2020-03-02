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محافظ بني سويف يستقبل وزيرة التضامن لافتتاح عدد من المنشآت
الإثنين 02/مارس/2020 - 11:31 ص
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احمد فتحي الدسوقي
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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صباح اليوم الاثنين، الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، في مستهل زيارتها للمحافظة.
وجاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش، نائبي المحافظ، اللواء هشام شادي، السكرتير العام، وإحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن ببني سويف.
وأكدت المحافظة، في بيان اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يفتتح محافظ بني سويف ووزير التضامن، عددًا من المواقع والمنشآت الخدمية التابعة للوزارة، وتفقد ومتابعة عدد من أنشطة المؤسسات الاجتماعية والمشروعات التي تشرف على تنفيذها الوزارة بمحافظة بني سويف.
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