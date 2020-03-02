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3 قضايا تقود الإرهابي هشام عشماوي لحبل المشنقة.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:29 ص
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هشام عشماوي
هشام عشماوي
مـروة هيـكل
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حصل ضابط الصاعقة المفصول، هشام عشماوي، على الحكم الثالث بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس" وذلك بعد أن أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية، الحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية بإعدامه أيضًا في قضيتي "أحداث الفرافرة"، و"تنظيم أنصار بيت المقدس 3". 

جدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين بـ" تنظيم أنصار بيت المقدس" لمحكمة الجنايات وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني. 

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. 


كانت محكمة غرب القاهرة العسكرية، عاقبت 13 متهمًا منهم 12 هاربين علي رأسهم ضابط الصاعقة هشام عشماوي بالإعدام شنقًا في واقعة مقتل جنود حرس الحدود بالفرافرة في القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2014. 

ووقعت أحداث الجريمة قبل إفطار يوم 21 من شهر رمضان 2014 باستشهاد 21 فردًا من قوات حرس الحدود بكمين نقطة الكيلو 100 الواقع بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد بعد قيام عدد من المهربين مسلحين بالهجوم على الكمين بالأسلحة الثقيلة مما أسفر عن استشهاد 21 من قوات حرس الحدود وسقوط 3 قتلى من المهربين. 

وكانت أصدرت المحكمة العسكرية أيضًا حكمًا بإعدام 11 متهمًا من بينهم الضابط المفصول من القوات المسلحة هشام عشماوي، ومعاقبة 9 متهمين حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة، في قضية "أنصار بيت المقدس 3". 

وأوضح الحكم أن وقائع القضية تضمنت وقائع تخريب لمباني وأملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية متمثلة فى مبان نقابتي المحامين والصحفيين، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وهيئة الرقابة على الصادرات، والجمعية المصرية لعلم الحشرات، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومصلحة الكيمياء، وبنك القاهرة، وشركة السويس للأسمنت، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
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الكلمات المفتاحية

عشماوي الفجر إعدام عشماوي

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