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4 مواجهات نارية تنتظر الهلال السعودي خلال شهر مارس

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:21 ص
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الهلال السعودي
الهلال السعودي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لخوض مبارياته في شهر مارس والتي سوف تبدأ يوم السبت المقبل.

وكان الهلال قد حقق العلامة الكاملة في شهر فبراير الماضي، بعد أن خاض 6 مباريات وفاز فيهم جميعًا، سواء في الدوري السعودي للمحترفين أو دوري أبطال آسيا.


ويستعرض لكم الفجر الرياضي جدول مباريات الهلال في شهر مارس

1- الهلال ضد الاتفاق.. الجولة 21.. يوم السبت المقبل 7 مارس على أرضه

2- الهلال ضد ضمك.. الجولة 22.. يوم الأربعاء 11 مارس خارج أرضه

3- الهلال ضد أبها.. نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. يوم الأحد 15 مارس على أرضه

4- الهلال ضد النصر.. الجولة 23.. يوم الجمعة 20 مارس خارج أرضه
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