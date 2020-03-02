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إيران تشهد أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا خارج الصين

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:19 ص
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إيران
إيران
وكالات
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شهدت إيران، أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد خارج الصين التي نشأ فيها المرض. كما أعلنت عدة دول في المنطقة عن ظهور إصابات فييها لأشخاص سافروا إلى العاصمة طهران.

 

وبحسب السلطات الصحية في إيران، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد، إلى 54، وقفز عدد المصابين إلى 978.

 

وقال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، في تصريحات صحفية: "هناك 385 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية ما يرفع العدد الإجمالي إلى 978. وعدد الوفيات 54".

 

وأغلقت بعض دول الجوار حدودها مع إيران وأوقفت عدة دول رحلات الطيران معها.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اكبر عدد وفيات إيران

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