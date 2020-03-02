تعرف على موعد حفل تامر حسني ونانسي عجرم المقبل

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 12 من شهر مارس الجاري بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، والحفل من تنظيم شركة تذكرتي،وتشاركه في الحفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.





وفي سياق آخر، انتهى تامر حسني من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ويشارك في بطولته تامر حسني،حلا شيحا،سوسن بدر،ماجد الكدواني،أسما سليمان،ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من إخراج سارة وفيق، و إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت.





والجدير بالذكر أن تامر حسني يُعرض له حاليًا بالسينمات فيلم "الفلوس"، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، خالد الصاوي، محمد سلام، زينة.