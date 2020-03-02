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عادل إمام: عاوزيني أموت ليه؟

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:05 ص
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عادل إمام
عادل إمام
وكالات
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دهشة كبيرة أصابت الفنان عادل إمام، بسبب الشائعات التي تطارده بين الحين والآخر وتتعلق بالحالة الصحية الخاصة به.

وفي مداخلة هاتفية أجراها عادل إمام مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "MBC مصر" مساء الأحد، عبر عن اندهاشه من الأقاويل التي تناولت حالته الصحية.

وعلق بشكل ساخر: "هما عايزيني أموت ليه؟"، مؤكداً أنه يعاني من زكام طبيعي يستدعي الراحة.

وكشف الفنان عن كونه يستغل الوقت الحالي في الراحة على سريره بالمنزل، من أجل قراءة الصحف، مشيراً إلى أنه انتهى بالفعل من تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" لعرضه في شهر رمضان المقبل.

وكان المخرج، رامي إمام، قد علق على الأقاويل التي طالت الحالة الصحية لوالده برسالة نصية، أكد فيها أن تلك الأقاويل لا تخرج عن كونها شائعات معتادة تتردد في الفترة الأخيرة.

وخرجت تلك الشائعات بعد غياب عادل إمام عن تكريم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، حيث تواجد نجله رامي وتسلم جائزة الريادة السينمائية بدلا منه.

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