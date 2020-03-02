Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الضرائب" إلزام شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:52 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه في ظل تطوير العمل الضريبي وميكنة مصلحة الضرائب المصرية  يجب أن تلتزم شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (النماذج  من41 حتى 47) على الشبكة الإلكترونية وليس ورقيًا.


 وأكد رئيس المصلحة أنه يعد تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية التزاما إجباريا على شركات الأموال ( المساهمة ، وذات المسئولية المحدودة ، والتوصية بالأسهم ، وشركة الأموال ذات الفرد الواحد) طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018 ، مضيفا أنه يعد هذا التقديم إلكترونيا جوازيا أو اختياريا لكل من الأشخاص الطبيعيين وشركـات الأشخاص( شركات التضامن ، وشركات توصية بسيطة ، وشركات الواقع).


وأشار رئيس المصلحة أن إتاحة هذه الخدمة من خلال الشبكة الإلكترونية سيوفر الوقت والجهد لكل من الشركات والمأموريات، هذا إلى جانب تحصيل الضريبة الخاصة لتلك النماذج في أسرع وقت من خلال الدفع الإلكتروني، موضحاً أن ذلك سيساعد المصلحة في فحص الملفات في مواعيدها القانونية حيث أن تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة تعد أحد مصادر المقارنات والتأكد من سلامة الإقرار الضريبي المقدم من الممول، وأيضًا التأكد من صحة التعاملات الواردة بالمجموعة الدفترية للشركات، مؤكدًا أن هذا النظام يؤدى إلى تجنب جميع الأخطاء المادية والحسابية التي كانت تحدث أثناء التسجيل اليدوي.


وأضاف مختار توفيق رئيس قطاع الفحص والتحصيل تحت حساب الضريبة أنه على الجهات الملزمة بتقديم نموذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (41 ) مراعاة عدة نقاط  لتقديم نموذج ناجح علي البوابة الإلكترونية ، وهى أن يتوفر لديها بيانات المتعامل معهم (رقم التسجيل الضريبي وفي حالة عدم وجود رقم التسجيل الضريبي يكون البديل هو الرقم القومي ، ثم أسم المتعامل و العنوان كما هو بالرقم القومي – تاريخ التعامل – القيمة الإجمالية للتعامل – طبيعة التعامل. نسبة الخصم ، قيمة المتحصل تحت حساب الضريبة ) ، وفي حال كان عدد التعاملات كبير يمكن تحميل شيت اكسيل من المنظومة لإضافة التعاملات عليه ثم رفعه علي المنظومة، ويجب عند كتابة التعاملات على شيت الاكسيل اختيار الكود المناسب لطبيعة التعامل، وفي حالة وجود معاملات تم ردها يتم اختيار مردودات من نوع الخصم دون الحاجة إلى كتابة رمز السالب.

 وأكد مختار توفيق على ضرورة مراعاة إذا كانت التعاملات بعملة أجنبية يتم السداد بنفس العملة التي تم الخصم عليها، وكذلك يجب أن يتم رفع النموذج على المنظومة وعمل تكوين لنموذج 41 ثم سداد الضريبة التي تظهر بالنموذج حتى لا يتم  رفض غلق الفترة الضريبية نتيجة ظهور فروق من تقريب إجمالي قيمة الضريبة، مشيرًا إلى أنه في حالة قيام الجهة بالسداد في البنك يتم غلق الفترة الضريبية طرفها، أما إذا تم السداد بأى نوع  سداد آخر كأمر الدفع الإلكتروني الخاص بمنظومة وزارة المالية للجهات الحكومية أو الحوالات البريدية أى السداد بفيزا لدى إدارة الخصم بالمأمورية، وكذلك السداد النقدي فيتم الغلق بالإدارة بالشاشة الداخلية، وذلك حتى يتم ربط باقي السدادات بالمنظومة الإلكترونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصلحة الضرائب الضرائب الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم في مصر اخبار الاقتصاد اليوم اخبار اقتصاد مصر اليوم

أخبار تهمك

قرار صارم من البدري خوفاً من فتنة كهربا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تمرد لاعبي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 13 ساعة

مكاسب ريال مدريد بعد الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ أقل من ساعتين

رد فعل غريب من كريستانو رونالدو بعد فوز ريال مدريد علي برشلونة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ ساعة و 23 دقيقة

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 16 ساعة

سويسرا تكشف عن "فضيحة تجسس" تهز العالم

منذ أقل من ساعة

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة «كهربا»

منذ حوالي 6 ساعات

روح رونالدو تمنح ريال مدريد الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 5 ساعات

انتهت.. ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بثنائية في شباك برشلونة

منذ يوم

راموس يوضح سبب تفوق ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

"المالية": بدء تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا "أون لاين" مطلع أكتوبر

"المالية" تصدر قرارا بتوحيد رقم التسجيل الضريبي للممولين

رئيس مصلحة الضرائب: توفير الخدمات إلكترونيا للتسهيل على الممولين

"الضرائب" توضح كيفية التسجيل وتقديم الإقرار إلكترونيا في ندوة بغرفة التجارة الأمريكية

أسهل طريقة لتقديم الإقرار الضريبي بعد قرار وزير المالية

بعد قرار "المالية".. ننشر كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي للمحامين (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:15 ص

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة «كهربا»

04:39 ص

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

09:45 م

سويسرا تكشف عن "فضيحة تجسس" تهز العالم

09:50 ص

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

03:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status