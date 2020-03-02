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انطلاق ثالث انتخابات تشريعية في إسرائيل

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:58 ص
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انتخابات إسرائيلية
انتخابات إسرائيلية
وكالات
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تشهد إسرائيل اليوم الاثنين، ثالث انتخابات تشريعية في أقل من عام، ستكون حاسمة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو الذي يكافح للبقاء في السلطة في ظل اتهامه بالفساد.

                                 

وبحسب العربية، من المقرر أن يتوجه 6.4 ملايين إسرائيلي إلى أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع لاختيار مرشحهم لرئاسة الحكومة قبل أن تغلق المراكز أبوابها في الـ 22:00 بالتوقيت المحلي.

 

وتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته، قبل أسبوعين لمحاكمة بتهم فساد، إلا أن الاستطلاعات تفيد بأن شعبيته لا تزال مرتفعة، في مؤشر على أن السباق سيكون محموماً بين الليكود وتحالف أزرق أبيض، الوسطي.

 

وأظهرت الاستطلاعات بأن أياً من الحزبين لن يتمكن من الفوز بغالبية في الانتخابات التي تجرى على أساس النظام النسبي، وبالتالي سيسعى الفائز فيها إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب أقل تمثيلاً.

 

ولم يتمكن أي من الحزبين في انتخابات أبريل وفي سبتمبر الماضيين من تشكيل ائتلاف، علماً أنه من المحتمل أن تفرز انتخابات اليوم الإثنين، مأزقاً مشابهاً.

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