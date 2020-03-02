Advertisements
Advertisements
Advertisements

سويسرا تكشف عن "فضيحة تجسس" تهز العالم

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:50 ص
Advertisements
فضيحة تجسس
فضيحة تجسس
وكالات
Advertisements

أقامت الحكومة السويسرية، اليوم الاثنين، دعوى جنائية بشأن مزاعم عن أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.أي.إيه) استخدمت شركة تشفير كواجهة للتجسس على العديد من المراسلات الحكومية السرية.

 

وصدرت تقارير في الفترة الأخيرة عن "العملية روبيكون" التي شملت على مدى عقود أفرادا من السي.أي.إيه ووكالة المخابرات الألمانية بي.إن.دي كانوا يقومون سرا بقراءة الرسائل السرية لدول أخرى والتي يجري فك شفرتها بتكنولوجيا تبيعها شركة كريبتو السويسرية.

 

وأصدر مكتب المدعي العام السويسري، بيانًا قال فيه: "مكتب المدعي العام يؤكد تلقيه دعوى جنائية من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بتاريخ الثاني من فبراير 2020 تتعلق بانتهاكات محتملة لقانون مراقبة الصادرات"، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية جزء من وزارة الاقتصاد السويسرية.

 

وأضاف مكتب المدعي العام السويسري، أن مكتب المدعي العام سيراجع الدعوى قبل أن يقرر ما إذا كان سيبدأ الإجراءات، مؤكدا ما ورد في تقرير لصحيفة زونتا جتس إيتونغ.

 

ووالجدير بالذكر أن تكنولوجيا كريبتو، التي بيعت لعشرات الحكومات منها في إيران والهند وباكستان وليبيا وتشيلي والأرجنتين، تحتوي على عيوب متعمدة أو وسائل مشفرة مدمجة تمكن الجواسيس الأميركيين والألمان من قراءة الرسائل.

 

وفي الواقع فإن هذه الدول دفعت الملايين حتى يتم التجسس عليها، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

 

 

Advertisements

أخبار تهمك

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ ساعة و 22 دقيقة

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 15 ساعة

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة «كهربا»

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل غريب من كريستانو رونالدو بعد فوز ريال مدريد علي برشلونة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مكاسب ريال مدريد بعد الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

راموس يوضح سبب تفوق ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعة و 11 دقيقة

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

منذ حوالي 13 ساعة

روح رونالدو تمنح ريال مدريد الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 5 ساعات

سويسرا تكشف عن "فضيحة تجسس" تهز العالم

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 13 ساعة

انتهت.. ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بثنائية في شباك برشلونة

منذ يوم

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 16 ساعة

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار صارم من البدري خوفاً من فتنة كهربا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تمرد لاعبي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:15 ص

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة «كهربا»

04:39 ص

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

09:45 م

سويسرا تكشف عن "فضيحة تجسس" تهز العالم

09:50 ص

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

03:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status