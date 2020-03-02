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حسن شاكوش يتحدى قرار هاني شاكر.. ويطرح عود البطل غدا

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:29 ص
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حسن شاكوش وعمر كمال
حسن شاكوش وعمر كمال
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تحدى حسن شاكوش قرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، معلنا عن موعد طرح أغنيته الجديدة "عود البطل"، حيث من المنتظر أن تطرح غدا الثلاثاء.

ونشر حسن شاكوش وعمر كمال مقطع فيديو عبر صفحتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يُعلنان فيه عن الأغنية الجديدة، إذ توقعا أنَّ تتجاوز النجاح الذي حققه مهرجان "بنت الجيران"، والذي حصد نحو 130 مليون مُشاهدة.

وفي وقت سابق، أصدر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع ما أسماهم "مطربي المهرجانات" نهائيًا، من ضمنهم حسن شاكوش، وذلك بعد الجدل الذي أُثير بعد حفل شاكوش وعمر باستاد القاهرة، وغناء أغنية بنت الجيران بنستختها القديمة.

جزء من كلمات أغنية عود البطل حسن شاكوش
عود البنات عالى
شقلبلى أنا حالى
يرخسلك الغالى
يالى سحرتينى
عود البطل ملفوف
وأنا لسه ياما هشوف
جيلك ومش مكسوف
ما أنتى قتلتينى
وخدانى على الهادى
وجمالها مش عادى
لما تيجي قصادى
بموت متين مرة
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الكلمات المفتاحية

هاني شاكر عود البنات عود البطل عمر كمال حسن شاكوش وعمر كمال حسن شاكوش اغنية مهرجانات اغاني المهرجانات

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