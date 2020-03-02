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رئيس جامعة المنصورة: الحجز في مستشفى الطلبة أصبح إليكترونيا
الإثنين 02/مارس/2020 - 09:47 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة تطبق الثقافة الرقمية منذ أوائل الثمانينات، حيث تم إنشاء مركز للتقنية بالجامعة.
وأشار "عبدالباسط"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، إلى أن الأساتذة بمركز التقنية تمكنوا من ابتكار 25 "سوفت وير" لهم علاقة بالحوكمة، منوها بأن هذا "السوفت وير" يستخدم في أكثر من 100 مكان داخل مصر، و15 مكان في الدول العربية.
وأضاف: أن البنية التحتية المؤهلة لتطبيق التحول الرقمي زادت الفترة الأخيرة داخل الجامعة، لافتا إلى أن هناك مستشفيات حدث بها تحول رقمي 100%، حيث أصبح الحجز في مستشفى الطلبة إليكترونيا.
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