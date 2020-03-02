رئيس جامعة المنصورة: الحجز في مستشفى الطلبة أصبح إليكترونيا

قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة تطبق الثقافة الرقمية منذ أوائل الثمانينات، حيث تم إنشاء مركز للتقنية بالجامعة.





وأشار "عبدالباسط"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، إلى أن الأساتذة بمركز التقنية تمكنوا من ابتكار 25 "سوفت وير" لهم علاقة بالحوكمة، منوها بأن هذا "السوفت وير" يستخدم في أكثر من 100 مكان داخل مصر، و15 مكان في الدول العربية.



