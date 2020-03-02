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عاجل| بعثة الأهلي تصل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:41 ص
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بعثة الأهلي تصل إلى جنوب إفريقيا
بعثة الأهلي تصل إلى جنوب إفريقيا
محمد الصو
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وصلت صباح اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز عصر السبت المقبل، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وأنهي الجهاز الإداري ووفد السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، إجراءات خروج اللاعبين من المطار، ثم اتسقلوا حافلة إلي بريتوريا مكان إقامة الفريق.

وتضم قائمة الأهلي كلًّا من:
محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز، بهدفين دون رد، في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على استاد القاهرة، وفي حضور جماهيري يقدر بـ30 ألف مشجع.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، في بريتوريا، ويحتاج المادر الاحمر للفوز بأي نتيجه او التعادل أول الهزيمة بفارق هدف ليتأهل للدور قبل النهائي.
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