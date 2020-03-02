المصري البورسعيدي يطالب سفارة مصر بالمغرب بالحماية من «كورونا»

حرص حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، على إجراء عدد من المكالمات مع السفارة المصرية بالمغرب، قبل سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة نهضة بركان، بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".



وتأتي مكالمات عمار مع السفارة المصرية هناك، للإطمئنان على الأجواء العامة، خاصةً أن المغرب قامت بتعليق جميع الأنشطة الرياضية، بسبب فيروس «كورونا»، ورغبته في الحفاظ على سلامة البعثة.



ويحاول المصري البورسعيدي، في تأمين البعثة بالشكل الكاف والمطلوب قبل التوجه إلى المغرب، بالساعات المقبلة، من أجل حماية البعثة من أي خطورة.



وكان المصري سقط في فخ التعادل بهدفين لمثلهما أمام نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، في ذهاب دور الثمانية لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".