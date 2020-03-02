الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

فجر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء، مشيرا إلى إن التقلبات الجوية طبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وأن هذه التغيرات المناخية ستظل مستمرة معنا حتى نهاية فصل الشتاء، وبداية فصل الربيع.





وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، قال "شاهين"، إنه خلال اليومين المقبلين سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وتنحفض حوالي 10 درجات مع بداية ساعات الليل، بفارق كبير بين الصغرى والعظمى.





ونصح المواطنين بتوخي الحذر من التغيرات الجوية خلال هذه الفترة، وعدم تخفيف الملابس الشتوية تجنبا لنزلات البرد.





يتوومن جانبها، توقعت الأرصاد الجوية، أن تشهد اليوم الإثنين، القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة.





وأوضحت الأرصاد الجوية أن يشهد الوجه البحري طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، بينما على السواحل الشمالية الغربية، تشهد طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.