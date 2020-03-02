Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:15 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
فجر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء، مشيرا إلى إن التقلبات الجوية طبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وأن هذه التغيرات المناخية ستظل مستمرة معنا حتى نهاية فصل الشتاء، وبداية فصل الربيع.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، قال "شاهين"، إنه خلال اليومين المقبلين سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وتنحفض حوالي 10 درجات مع بداية ساعات الليل، بفارق كبير بين الصغرى والعظمى.

ونصح المواطنين بتوخي الحذر من التغيرات الجوية خلال هذه الفترة، وعدم تخفيف الملابس الشتوية تجنبا لنزلات البرد.

يتوومن جانبها، توقعت الأرصاد الجوية، أن تشهد اليوم الإثنين، القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن يشهد الوجه البحري طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، بينما على السواحل الشمالية الغربية، تشهد طقس معتدل  نهار شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس الطقس الحرارة الارصاد الجوية

أخبار تهمك

انتهت.. ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بثنائية في شباك برشلونة

منذ يوم

راموس يوضح سبب تفوق ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعة و 11 دقيقة

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 15 ساعة

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 13 ساعة

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة «كهربا»

منذ حوالي 6 ساعات

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 8 ساعات

سويسرا تكشف عن "فضيحة تجسس" تهز العالم

منذ ساعة الا ربع

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار صارم من البدري خوفاً من فتنة كهربا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

روح رونالدو تمنح ريال مدريد الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل غريب من كريستانو رونالدو بعد فوز ريال مدريد علي برشلونة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن تمرد لاعبي الزمالك بسبب المستحقات

منذ أقل من ساعتين

مكاسب ريال مدريد بعد الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تمرد لاعبي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر حالة الطقس اليوم السبت 25-1-2020 بمصر

خبر سار من هيئة الأرصاد الجوية إلى المواطنين

حالة الطقس غدا الخميس 27 فبراير ودرجات الحرارة المتوقعة

اعرف توقعات طقس "الويك إند" ودرجات الحرارة المتوقعة × 4 معلومات

الأرصاد تحذر من ظاهرة الشوائب العالقة.. وتصدر بيانا جديدا بشأن طقس الخميس

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الخميس 27/ 2/ 2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:15 ص

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس حتى نهاية الشتاء

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة «كهربا»

04:39 ص

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

09:45 م

سويسرا تكشف عن "فضيحة تجسس" تهز العالم

09:50 ص

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

03:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status