الأهلي يخوض مرانه الأول في بريتوريا استعدادًا لمواجهة صن داونز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة قوية ونارية ضد صن داونز الجنوب إفريقي، مساء السبت المقبل على ملعب الأخير، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يخوض الفريق، مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم الإثنين على ملعب جامعة بريتوريا، يتخللها محاضرة وجلسة فنية من المدير الفني.



ويعقد فايلر جلسته مع اللاعبين على هامش المران، من أجل شرح بعض النقاط السلبية التي ظهرت في مباراة الذهاب، وحرصه على معالجتها قبل اللقاء المرتقب.



وكانت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غادرت في الحادية عشر مساء أمس مطار القاهرة، متوجهة إلى جوهانسبرج، في رحلة تستمر 8 ساعات قبل التوجه إلى مدينة بريتوريا، والتي ستستضيف اللقاء المرتقب.



وحقق الأهلي، فوزًا على صن داونز، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب دور الربع نهائي لدوري الأبطال الإفريقي.