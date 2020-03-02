أحمد داوود: فركش تصوير "13 يوم"





ونشر "داوود" صورة جمعته بطاقم العمل، على صفحته الرسمية عبر موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا:" لله رب العالمين، انهاردة كان أخر يوم تصوير في فيلم يوم 13فركش لأول فيلم في مصر والوطن العربي يتم تصويره بتقنية ال 3D"، ووضح الفنان أحمد داود عن المجهود المقام لتصوير هذا الفيلم، قائلًا:" تجربة تعبنا فيها جدا جدا عشان نكون عند حسن ظن حضراتكم، ونقدملكم فيلم يحترم عقولكم، وتستمتعوا بتجربة سينمائية هي الأولي من نوعها".



واستكمل " داود" تعليقه، ووجه شكره للقائمين على العمل الفني، وأشاد بحسن التعاون بين فريق العمل، ويضم هذا العمل دينا الشربيني ، شريف منير ، محمد ثروت ، أروي جودة ، جومانا مراد ، نسرين امين ، فيدرا ، محمود عبدالمغني ، أحمد زاهر ، مجدي كامل ، نهال عنبر ، محمد الكيلاني ، جيهان خليل ، محمد الصاوي و نهي عابدين.



ويذكر أن آخر أعمال أحمد مسلسل "مملكة إبليس"، تأليف محمد أمين راضى، وإخراج احمد خالد موسى ويضم طاقم العمل الفنانة رانيا يوسف و غادة عادل، سلوى خطاب، إيمان العاصى، أحمد داود، كريم قاسم، صبرى فواز، تدور قصة المسلسل في إحدى الحارات الشعبية المصرية المعاصرة، والتي تسمى (حارة الحدَق).



انتهى الفنان أحمد داوود، اليوم، من تصوير فيلم "١٣ يوم"، ومن المقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك,