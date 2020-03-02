التعليم عن سد العجز بالمدرسين: "مش بنجيب أي حد"

وأشار "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أن المعلمين الذين سيتم إختيارهم بالحصة سيكونوا ممن أثبتوا كفاءة في العمل، معقبا: "مش هنجيب لأولادنا غير مدرسين كفاءتهم عالية".



وأضاف: "مش بنجيب أي حد، لازم يكون المعلم مؤهل"، منوها بأنهم تواصلوا مع وزارة التضامن حتى يؤدي خريجي التربية الخدمة العامة بالمدارس".





وأكد أن العملة التعليمية تسير بانتظام، مضيفا: "لو عندنا أي أمراض مش هنخبي، وسنعلن عنها لإتخاذ الإجراءات.. االسوشيال ميديا عاملة مشاكل كبيرة".



قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم، إنهم يعملون على سد العجز في أعداد المعلمين، حيث وافق وزير المالية على الترخيص بالحصة بقيمة 20 جنيه.