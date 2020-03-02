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فيروس كورونا في أمريكا.. وفاة اثنين بواشنطن وإصابة أول حالة بنيويورك

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:21 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في أمريكا، اليوم الاثنين، وفاة ثاني حالة بفيروس كورونا في ولاية واشنطن.

                                                  

 وقالت السلطات الصحية الأمريكية، إن رجل سبعيني توفى جراء إصابته بالفيروس المستجد في منطقة سياتل بالولايات المتحدة، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأميركية.

 

وقد أعلنت السلطات، يوم السبت الماضي وفاة رجل في الخمسينات من العمر، كان وضعه الصحي هشاً حتى قبل أن يصاب بالفيروس.

 

وسجلت السلطات الصحية في ولاية نيويورك، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك، مشيرة إلى أن المصابة امرأة في الثلاثين من العمر أقامت بالآونة الأخيرة في إيران، وقد وضعت في الحجر بمنزلها.

 

وقالت وكالة الصحة بمدينة نيويورك، إنها حددت الأشخاص الذين تواصلت المرأة معهم والذين قد يكونون تعرضوا للفيروس.

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