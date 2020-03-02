عاجل.. إلغاء معرض الكتاب في باريس بسبب "كورونا"

قررت السلطات الفرنسية، صباح اليوم الاثنين، إلغاء معرض الكتاب في العاصمة باريس، بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وقد أكدت السلطات الصحية في فرنسا، إصابة 19 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 57، ونصح وزير الصحة أوليفييه فيران المواطنين بالامتناع عن المصافحة في إطار جهود مكافحة العدوى.

وأعلنت فرنسا، أن العديد من المدارس في منطقة واز شمالي باريس ستظل مغلقة بعد انتهاء العطلة يوم الأحد من أجل وقف انتشار الفيروس.