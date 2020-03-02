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رغم الخسارة.. ميسي يحقق رقم قياسي جديد في الكلاسيكو

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:41 ص
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ميسي
ميسي
وكالات
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شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برلونة  بالأمس أمام غريمه التقليدي ريال مدريد وخسر البلوجرانا بهدفين مقابل لاشئ في اطار منافسات الدوري الاسباني.

وتخطى ​ليو ميسي​ زميله السابق، قائد فريق ​برشلونة​، ​تشافي هيرنانديز​، بعدد المشاركات في ​الكلاسيكو​ بعد مباراته الـ 43 ضد ​ريال مدريد​.

وإذا نظرنا إلى 43 مباراة مع ليو ميسي ضد ريال مدريد، نرى أن الغالبية العظمى منها كانت في الدوري (27)، يليها ​كأس ملك اسبانيا​ (8)، فكأس السوبر الإسبانية (6) و​دوري أبطال أوروبا​ (2).


وبغض النظر عن ميسي وتشافي، فإن اللاعبين الثلاثة الآخرين الذين أكملوا قمة برشلونة الخمسة مع أكثر المباريات ضد مدريد هم إنيستا (38)، ​بوسكيتس​ (38) و​بيكيه​ (35).

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