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كوريا الشمالية تطلق مقذوفين مجهولي الهوية

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:39 ص
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مقذوفين مجهولي الهوية
مقذوفين مجهولي الهوية
وكالات
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أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهتاب"، اليوم الاثنين، بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين مجهولي الهوية.

 

وتأتي عملية الإطلاق لكوريا الشمالية، هي المرة الأولى بعد مرور 95 يوما من العملية الأخيرة 28 نوفمبر العام الماضي، بحسب وكالة "يونهتاب".

 

وقد أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين من راجمة الصورايخ العملاقة متعددة الفوهات من منطقة "يونبو" الواقعة في إقليم "هامغيونغ الجنوبي" بكوريا الشمالية في غضون الساعة (4:59 بعد ظهر يوم 28 نوفمبر)، وحلق المقذوفان إلى مسافة 380 كلم بارتفاع أقصى 97 كلم، وسقطا في بحر الشرق.

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