قرار صارم من البدري خوفاً من فتنة كهربا

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، عدم ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، لمعسكر الفراعنة في مارس الجاري المقرر إنطلاقه 23 من نفس الشهر استعداداً لمباراتي توجو يومي 26 و29 مارس في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، عدم ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، لمعسكر الفراعنة في مارس الجاري المقرر إنطلاقه 23 من نفس الشهر استعداداً لمباراتي توجو يومي 26 و29 مارس في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.