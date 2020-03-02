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التعليم توجه مناشدة لطلاب الثانوية العامة بسبب جدول الامتحانات
الإثنين 02/مارس/2020 - 08:21 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إنه تقرر تشكيل لجنة لدراسة مقترحات طلاب الثانوية العامة على الجدول المقترح، موضحا أن إتاحة الجدول للحوار المجتمعي سيساهم معرفة إن كان سيحدث تضارب مع مواعيد امتحانات المدارس الدولية أم لا.
وأشار "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أن هدفهم هو راحة الطلاب، لافتا إلى أن هناك مطالبات أن يتم استبدال موعد مادتي التاريخ والفيزياء بموعد مادتي الكيمياء والجغرافيا.
وناشد كل الطلاب الأمور وأولياء الأمور، إن كان هناك تضارب في المواعيد خاصة في الامداارس الدولية، أن يبلغوا فورا، حيث أن عند اعتماد الجدول لن يتم تغييره، مضيفا مخاطبا الطلاب: "ذاكروا كويس من كتاب المدرسة"، منوها بأنه سيتم طرح نموذجين امتحانات الأسبوع المقبل.
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