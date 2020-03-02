أغنية محمد عساف الجديدة "شهالحلاوة" تحقق نجاحا.. والجمهور: "تجنن"

حصدت أغنية "شهالحلاوة" للفنان محمد عساف، أكثر من 1,280,584 مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





"شهالحلاوة" هي الأغنية الثالثة التي يطلقها عساف باللهجة العراقية.





وعلق أحد الجمهور قائلًا: "الأغنية تجنن" فيما علق آخر: " الأغنية تستحق الدعم كثير مميزة للرباعي المميزين الملحن كاتب الكلمات والتوزيع واكيد صوت روعة".



