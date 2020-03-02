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أغنية محمد عساف الجديدة "شهالحلاوة" تحقق نجاحا.. والجمهور: "تجنن"
الإثنين 02/مارس/2020 - 08:23 ص
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حصدت أغنية "شهالحلاوة" للفنان محمد عساف، أكثر من 1,280,584 مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
"شهالحلاوة" هي الأغنية الثالثة التي يطلقها عساف باللهجة العراقية.
وعلق أحد الجمهور قائلًا: "الأغنية تجنن" فيما علق آخر: " الأغنية تستحق الدعم كثير مميزة للرباعي المميزين الملحن كاتب الكلمات والتوزيع واكيد صوت روعة".
وحققت الأغنية انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا لدى الجمهور، حيث تداولوها عبر صفحاتهم الرقمية وكافة منصات التواصل الاجتماعي.
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