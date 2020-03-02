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ماذا ستفعل مصر في مفاوضات سد النهضة؟.. وزير الخارجية يُجيب

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:04 ص
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سامح شكري
سامح شكري
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن كل الأجهزة المصرية سوف تعمل بكل ما لديها من مصادر وآليات لحفاظ على مصالح الشعب المصري، وذلك ردا عن طبيعة الأوراق الموجودة في يد المفاوض المصري إذا قررت أثيوبيا البدء في ملىء السد، وعدم العودة لطاولة المفاوضات.

وقال "شكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن قضية سد النهضة هى قضية وجودية، ولن يتم التهاون فيها.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن البيان الأثيوبي أاوضح أنهم في حاجة إلى مزيد من الوقت لحديث عن حوارات مجتمعية.
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الكلمات المفتاحية

سد النهضة سامح شكري الفجر الرى البيان الإثيوبي

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