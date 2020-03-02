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بعد هروبها من عائلتها.. تعرف على أبرز المعلومات في حياة "ورقة الكوميديا الرابحة"

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:56 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة المصرية زينات صدقي، التي بدأت مسيرتها الفنية من قبل الفنان نجيب الريحاني، وعرضه عليها العمل معه ثم توالت عليها العديد من الأعمال الفنية واستطاعت كسب قلوب الملايين.

ويعرض إليكم "الفجر الفني'' بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.

1- ولدت في 4 مايو عام 1912، بحي الجمرك في الإسكندرية.

2-قام والدها بمنعها من إستكمال دراستها.

3- هربت من أسرتها مع صديقتها الى الشام لاعتراضهم في خوضها للمجال الفني.

4- قدمت العديد من الأفلام منها شبح نص الليل، عروسة للإيجار، قطر الندى، نساء بلا رجال، ظلموني الحبايب، ليلة من عمري، السعد وعد، أبو عيون جريئة، مفيش تفاهم، وراء الستار، بنت اسمها محمود.

5- لقبت من قبل الجمهور بـ "ورقة الكوميديا الرابحة".

6- شاركت في بطولة 400 فيلمًا.

7- تزوجت لمدة عاما واحد فقط ثم انفصلت، ولم تنجب.

8- صارعت لمدة طويلة المرض، حيث أصيبت "بماء على الرئة".

9- توفيت بالقاهرة في 2 مارس عام 1978 عن عمر يناهز الأربعة وستون عاما.

10- ظلت في قائمة التجاهل طوال مسيرتها الفنية.

11- كرمها الرئيس الأسبق الراحل "أنور السادات" في عيد الفن بعد وفاتها عام 1976م.

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