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خاص| فريدة سيف النصر تنفي لـ"الفجر الفني" إصابتها بالسرطان.. وتكشف طبيعة مرضها

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:32 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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نفت الفنانة فريدة سيف النصر، ما تم تداوله خلال الساعات عبر موقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصابتها بسرطان الوجه.

وعبرت، خلال تصريح خاص لـ "الفجر الفني": عن استيائها الشديد إزاء جميع الشائعات التي طالتها، قائلة: "لاحول ولا قوة إلا بالله". 

وكشفت عن طبيعة مرضها، قائلة: "عندي خراج في اللثة وجاني حساسية من أدوية على بعضها غلط ووشي بيفش دلوقتي". 

يشار إلي أن فريدة سيف النصر، شاركت جمهورها منشورًا عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت خلاله إصابتها بتورم في وجهها، كما طالبت الجمهور بالدعاء لها.



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