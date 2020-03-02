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موعد مباراة أرسنال ضد بورتسموث اليوم| مشاهدة مباراة أرسنال و بورتسموث التشكيل المتوقع

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:57 ص
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أرسنال ضد بورتسموث
أرسنال ضد بورتسموث
عبدالقادر عرابي
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 يحل فريق أرسنال الإينجليزي مساء اليوم الإثنين 2 مارس ضيفاً على ملعب "فراتون بارك" لمواجهة فريق بورتسموث، في إطار مواجهات الدور الخامس "دور الـ16" من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويأمل فريق أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا في الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب، بعد الخروج المرير من بطولة الدوري الأوروبي أمام أوليمبياكوس اليوناني خلال الإسبوع الماضي.

في المقابل يأمل فريق بورتسموث الذي يلعب ضمن أندية "الليج 1" والذي يعادل الدرجة الثالثة، في إحداث المفاجأة والإطاحة بالجانرز خارج البطولة.

كيف تأهل بورتسموث وأرسنال ؟

تأهل بورتسموث لهذا الدور، بعد أن تغلب على بارنسلي بنتيجة 4/2 في الدور الرابع، بينما أطاح أرسنال بفريق بورنموث بنتيجة 2/1.

موعد مباراة بورتسموث وأرسنال

تنطلق أحداث المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، التاسعة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD2.

التشكيل المتوقع لمباراة بورتسموث وأرسنال

من المتوقع أن يبدأ المدرب كيني جاكيت مدرب بورتسموث مباراة أرسنال بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: أليكس باس.

خط الدفاع: روس ماكوري – كريستيان بورجيس – شين راجيت – لي براون.

خط الوسط: توم نايلور – بين كلوز – رونان كورتيس – ريان ويليامز – أندي كانون.

خط الهجوم: جون ماركيز.

بينما من المحتمل أن يدخل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: أينسلي ميتلاند نايلز – سوكراطيس باباستادوبولوس - بابلو ماري – بوكايو ساكا.

خط الوسط: لوكاس توريرا – ريس نيلسون – ماتيو جيندوزي.

خط الهجوم: جوزيف ويلوك – جابريل مارتينيلي – إدوارد نيكتياه.

 

 

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