تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على نادي برشلونة، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل الهدف الأول النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد اختراقه لدفاعات برشلونة، ووضعها في الزاوية اليمني للحارس تير شتيجن في الدقيقة 71، ثم أضاف ماريانو دياز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني بعد فوز الميرنجي على البارسا

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق ريال مدريد إلى النقطة 56، يحتل بها صدارة الدوري الإسباني، بينما يظل برشلونة برصيد 55 نقطة، يحتل بها المركز الثاني.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، مكاسب ريال مدريد بعد الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض.

فك العقدة

تمكن فريق ريال مدريد من فك عقدة برشلونة على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، حيث لم يفز الميرنجي على برشلونة في معقل منذ ثلاث سنوات ونصف، ولكن الفريق الملكي فك العقدة بأقدام فينيسيوس جونيور وماريانو دياز.

دفاع حديدي

حافظ ريال مدريد على نظافة شباكة بفضل البلجيكي تيبو كورتوا، والذي تصدي لكل هجمات برشلونة وتعامل معها بشكل جيد، حيث لم يدخل شباك ريال مدريد سوى 17 هدف فقط في 26 مباراة، كأقوى خط دفاع في بطولة الدوري الإسباني.

صدارة الليجا

بعد الفوز على برشلونة، تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطة واحدة على البلوجرانا صاحب المركز الثاني.

زيادة أسهم فينيسيوس جونيور وإيسكو

ساهم فينيسيوس جونيور وإيسكو في معظم هجمات الفريق الملكي خلال أحداث اللقاء، ونجحا في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى العملاق الكتالوني.

جونيور أصغر لاعب يسجل في تاريخ الكلاسيكو

أصبح فينيسيوس جونيور أصغر لاعب يسجّل هدفًا في لقاءات الكلاسيكو بالقرن الحادي والعشرين، بعمر 19 عامًا و233 يومًا.

ماريانو يحقق رقم قياسي

وبعد هدف ماريانو دياز، أصبح أسرع لاعب يُشارك كبديل، ويتمكن من إحراز هدف في تاريخ الكلاسيكو بالقرن الحادي والعشرين، بعدما جاء هدفه عقب مشاركته بـ 50 ثانية فقط.