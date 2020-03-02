Advertisements
Advertisements
Advertisements

العرض الجزائري "جي بي إس" يفتتح أيام الشارقة المسرحية

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:22 ص
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

انطلقت الدورة الثلاثون من أيام الشارقة المسرحية بعرض المسرحية الجزائرية "جي بي إس" من تصميم وإخراج محمد شرشال.

وكان العرض قد فاز في يناير كانون الثاني بجائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي متكامل بمهرجان المسرح العربي الذي أقيم في الأردن.

ويشارك في الدورة الثلاثين من الحدث السنوي الذي تنظمه دائرة الثقافة بإمارة الشارقة 13 عرضا مسرحيا بينها سبعة عروض ضمن المسابقة الرسمية.

كما يشمل البرنامج سلسلة من الندوات النقدية واللقاءات وورش العمل إضافة إلى ملتقى فكري بعنوان (المسرح والبحث الأكاديمي اليوم.. الإشراقات والإشكاليات) بمشاركة عدد من الباحثين والمسرحيين العرب.

ويقام على الهامش (ملتقى أوائل المسرح العربي) بمشاركة 13 من طالبات وطلاب معاهد وكليات المسرح في مصر وتونس والمغرب ولبنان والكويت والأردن والسودان وسوريا والجزائر.

تضمن حفل الافتتاح بقصر ثقافة الشارقة تسليم العمانيين صالح زعل وسعود الدرمكي جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي وكذلك تكريم الفنان الإماراتي سلطان النيادي.

وتستمر أنشطة وفعاليات أيام الشارقة المسرحية حتى السادس من مارس آذار.


Advertisements

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة «كهربا»

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر يونايتد يقرر التخلي عن نجمه وهدف ريال مدريد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 10 ساعات

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 13 ساعة

مكاسب ريال مدريد بعد الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ ساعة

نجم الزمالك السابق يكشف خطة القيعي لتهريبه من القلعة البيضاء

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من مدرب برشلونة عقب لهزيمة من ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تمرد لاعبي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

منذ حوالي 10 ساعات

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة لمنتخب مصر.. الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد حجازي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. عرض إنجليزي لخطف بلدوزر الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

روح رونالدو تمنح ريال مدريد الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ أقل من ساعتين

انتهت.. ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بثنائية في شباك برشلونة

منذ يوم

رد فعل غريب من كريستانو رونالدو بعد فوز ريال مدريد علي برشلونة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:39 ص

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة «كهربا»

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

09:45 م

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

03:01 ص

مكاسب ريال مدريد بعد الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض

06:37 ص

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

07:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status