"معمولي عمل".. تعليق صادم من فريدة سيف النصر على إصابتها بورم في وجهها





علقت الفنانة فريدة سيف النصر، إصابتها بورم في وجهها مؤكدة، أن الكثير من المشايخ عندما شاهدوا وجهها علقوا أكدوا لها "معمولك عمل"، بحسب قولها.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc": "أنا بتكلم عادى، لكن المشكلة في وشى، وهو رأس مالى وأكل عيشى، وأنا مش بخبى حاجة عن جمهوري".





وتابعت: "الدكاترة بتقولي إحنا مش فاهمين في إيه وكل ما حد يرشح لى دكتور بروح له".



كانت فريدة سيف النصر، أعلنت عن إصابتها بورم في وجهها، مُطالبة جمهورها بالدعاء لها.

ونشرت فريدة سيف النصر، صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توضح شكل الورم الذي أصابها بسبب خراج في الأسنان.

وأوضحت فريدة سيف النصر، أنها تعاني من آلام شديدة على الرغم من تناولها للمسكنات، مطالبة من جمهورها الدعاء لها.











