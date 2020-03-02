Advertisements
Advertisements
Advertisements

"معمولي عمل".. تعليق صادم من فريدة سيف النصر على إصابتها بورم في وجهها

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:35 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

علقت الفنانة فريدة سيف النصر، إصابتها بورم في وجهها مؤكدة، أن الكثير من المشايخ عندما شاهدوا وجهها علقوا أكدوا لها "معمولك عمل"، بحسب قولها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc": "أنا بتكلم عادى، لكن المشكلة في وشى، وهو رأس مالى وأكل عيشى، وأنا مش بخبى حاجة عن جمهوري".

وتابعت: "الدكاترة بتقولي إحنا مش فاهمين في إيه وكل ما حد يرشح لى دكتور بروح له". 

كانت فريدة سيف النصر، أعلنت  عن إصابتها بورم في وجهها، مُطالبة جمهورها بالدعاء لها.

ونشرت فريدة سيف النصر، صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توضح شكل الورم الذي أصابها بسبب خراج في الأسنان.

وأوضحت فريدة سيف النصر، أنها تعاني من آلام شديدة على الرغم من تناولها للمسكنات، مطالبة من جمهورها الدعاء لها.



Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 8 ساعات

مانشستر يونايتد يقرر التخلي عن نجمه وهدف ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تقييم لاعبي برشلونة أمام ريال مدريد (الأسوأ والأفضل)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يكشف خطة القيعي لتهريبه من القلعة البيضاء

منذ حوالي 5 ساعات

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة «كهربا»

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول تعليق من مدرب برشلونة عقب لهزيمة من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تمرد لاعبي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 11 ساعة

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 11 ساعة

انتهت.. ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بثنائية في شباك برشلونة

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. عرض إنجليزي لخطف بلدوزر الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل غريب من كريستانو رونالدو بعد فوز ريال مدريد علي برشلونة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لمنتخب مصر.. الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد حجازي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:45 م

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة «كهربا»

04:39 ص

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

03:01 ص

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

07:12 م

رد فعل غريب من كريستانو رونالدو بعد فوز ريال مدريد علي برشلونة (فيديو)

01:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status