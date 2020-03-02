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إنيمبا النيجيري أم هوريا الغيني.. معلومات عن منافس بيراميدز المحتمل في نصف نهائي الكونفدرالية

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:30 ص
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إنيمبا
إنيمبا
علي خلاف
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أصبح فريق بيراميدز على بعد خطوة واحدة من التأهل الرسمي لدور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب فوزه خارج الديار على مضيفه زناكو الزامبي بثلاثية نظيفة.

بيراميدز يقهر زناكو بثلاثية

واستطاع فريق بيراميدز الفوز بثلاثية علي جبر فى الدقيقة 18، محمد فاروق في الدقيقة الـ 24 ، وعبد الله السعيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 67 وذلك خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين أمس الأحد على ملعب «لوساكا» معقل أصحاب الأرض،ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الإياب بين بيراميدز وزناكو الزامبي

بهذا الفوز وضع فريق بيراميدز قدما في دور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية حيث أن لقاء الإياب سيقام على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في تمام الساعة الثالثة من مساء الأحد الموافق 8-3 حيث يرغب أبناء المدرب أنتي تشاتشيتش في المضي قدما في المسابقة الأفريقية.

معلومات عن منافس بيراميدز المحتمل في نصف نهائي الكونفدرالية

تأهل فريق بيراميدز يضعه في مواجهة قوية أمام الفريق الفائز من لقاء الإياب بين إنيمبا النيجيري وهوريا الغيني حيث انتهى لقاء الذهاب بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب إنيمبا الدولي في نيجيريا.

لقاء العودة بين إنيمبا النيجيري وهوريا الغيني، سيقام في السادسة من مساء الأحد الموافق 8-3 على ملعب 28 سبتمبر بغينيا وهوا ما يعطى فريق هوريا الغيني أفضلية نسبية بسبب عاملي الأرض والجمهور بالإضافة إلى تعادله أمام بطل نيجيريا في ذهاب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مساء أمس الأحد.

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